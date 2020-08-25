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Kırıkkale BA yeni sezon hazırlıklarına başladı

TFF 3. Lig ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadoluspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Kırıkkale BA yeni sezon hazırlıklarına başladı
25.08.2020 11:47 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:51

TFF 3. Lig ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadoluspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

2020-2021 sezonunda TFF 3. Lig'de mücadele edecek Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Futbol Takımı, Başpınar Tesisleri'nde Teknik Direktör Hasan Basri Kara yönetiminde ilk antrenmanına çıktı. Bu sezon 19 transfer gerçekleştiren kırmızı-lacivertli ekip, koşu ve ısınma hareketlerinin ağırlıkta olduğu 40 dakikalık bir idman yaptı.

"19 transfer yaptık"

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Kırıkkale BA Kulüp Başkanı Veli Uça, 4 günde 19 transfer yaptıklarını belirterek, "Futbolcu transferi üzerinde iyi çalışmalar yaptık. 19 tane transfer yapmış olduk. İstediğimiz gibi transferler oldu. Şu anda transferde beklediğimiz hedefe ilerliyoruz. Bugün de 4 gün içerisinde futbol takımını kurup sahalara inerek ilk antrenmanı yaptık. Şu anda beklediğimiz 5 futbolcumuz daha var. Onlarda da inşallah bir problem çıkmaz. Çarşamba gününe sözleşmelerini imzalayacağız. Takımı çarşamba gününden itibaren de kampa sokacağız" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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