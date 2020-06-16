KIRIKKALE Asker uğurlamasına katılan kişide koronavirüs çıktı, 14 ev karantinaya alındı
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KIRIKKALE Asker uğurlamasına katılan kişide koronavirüs çıktı, 14 ev karantinaya alındı

Asker uğurlamasına katılan kişide koronavirüs çıktı, 14 ev karantinaya alındıKIRIKKALE'nin Karakeçili ilçesinde, asker uğurlamasına katılan bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 14 ev tedbir amacıyla karantinaya alındı.

16.06.2020 19:40 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:45

Asker uğurlamasına katılan kişide koronavirüs çıktı, 14 ev karantinaya alındı

KIRIKKALE'nin Karakeçili ilçesinde, asker uğurlamasına katılan bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 14 ev tedbir amacıyla karantinaya alındı.

İzmir'den, Karakeçili ilçesine bir yakınının asker uğurlaması için gelen bir kişinin rahatsızlanması üzerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine çalışma başlatan sağlık ekipleri, bu kişinin temasta bulunduğu ve asker uğurlamasında bulunanları tespit etti. Yapılan çalışma kapsamında, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Zafer Mahallesi Şehit Alpaslan Yazıcı Caddesi üzerinde bulunan 14 evde, ikinci bir değerlendirmeye kadar tedbir amacıyla karantina uygulamasını kararlaştırdı. Karar üzerine ilçenin giriş- çıkışlarını kontrol altına alan ekipler, sokak boyu da güvenlik şeridi çekti. Karantinadaki vatandaşların kontrolleri, sağlık personeli tarafından sağlanacak. Ailelerin ihtiyaçlarının ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı öğrenildi.

KIRIKKALE Asker uğurlamasına katılan kişide koronavirüs çıktı, 14 ev karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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