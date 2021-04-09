Kırıkkale-Ankara kara yolunda sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğunluk yaşanıyor
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Kırıkkale-Ankara kara yolunda sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğunluk yaşanıyor

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Kırıkkale-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Kırıkkale-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.

Hafta sonunu il dışında geçirmek isteyenler, sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yola çıktı.

Ulaşımda çok sayıda ille kara yolu bağlantısı bulunan Kırıkkale'de uzun araç kuyruğu oluştu.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması için yoğun çaba gösteriyor.

Sağanağın zaman zaman etkili olduğu kara yolunda meydana gelen hasarlı kazalara anında müdahale eden ekipler, Yeni Sanayi ve Yenişehir kavşaklarında yoğunluğu azaltmaya çalışıyor.

Kırıkkale-Ankara kara yolunda sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğunluk yaşanıyor
Kırıkkale-Ankara kara yolunda sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğunluk yaşanıyor
Kırıkkale-Ankara kara yolunda sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğunluk yaşanıyor
Kırıkkale-Ankara kara yolunda sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğunluk yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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