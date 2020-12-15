Son dakika... Ana sınıfları hariç tüm anaokulları yüz yüze eğitime geçti

Son dakika haberler... Öğrencilerin velileri ile okula gelişi Öğrencilerin ateş ölçümünün yapılması Öğrencilerin sınıfta görüntüleri Kardelen Koleji İlk Öğretim Müdürü Barış Bağcı ile röportaj NEVŞEHİR - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve...

Öğrencilerin velileri ile okula gelişi

Öğrencilerin ateş ölçümünün yapılması

Öğrencilerin sınıfta görüntüleri

Kardelen Koleji İlk Öğretim Müdürü Barış Bağcı ile röportaj NEVŞEHİR - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla Nevşehir'de de yüz yüze eğitime başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen