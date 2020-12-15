Son dakika... Ana sınıfları hariç tüm anaokulları yüz yüze eğitime geçti
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Son dakika... Ana sınıfları hariç tüm anaokulları yüz yüze eğitime geçti

15.12.2020 10:56 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:01

Son dakika haberler... Öğrencilerin velileri ile okula gelişi Öğrencilerin ateş ölçümünün yapılması Öğrencilerin sınıfta görüntüleri Kardelen Koleji İlk Öğretim Müdürü Barış Bağcı ile röportaj NEVŞEHİR - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve...

Öğrencilerin velileri ile okula gelişi

Öğrencilerin ateş ölçümünün yapılması

Öğrencilerin sınıfta görüntüleri

Kardelen Koleji İlk Öğretim Müdürü Barış Bağcı ile röportaj NEVŞEHİR - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla Nevşehir'de de yüz yüze eğitime başladı.

Son dakika... Ana sınıfları hariç tüm anaokulları yüz yüze eğitime geçti
Son dakika... Ana sınıfları hariç tüm anaokulları yüz yüze eğitime geçti
Son dakika... Ana sınıfları hariç tüm anaokulları yüz yüze eğitime geçti
Son dakika... Ana sınıfları hariç tüm anaokulları yüz yüze eğitime geçti
Son dakika... Ana sınıfları hariç tüm anaokulları yüz yüze eğitime geçti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 11:01:16. #1.14#
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