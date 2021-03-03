Kırıkkale AFAD İl Müdürü Coşkun, gazetecilerle buluştu

Kırıkkale'de İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mahmut Coşkun, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kırıkkale'de İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mahmut Coşkun, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Coşkun, AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında afet farkındalık eğitimlerine devam ettiklerini söyledi.

Eğitimlerin yıl boyu süreceğini, Vali Yunus Sezer'in Kırıkkale için koyduğu 200 bin hedefine ulaşmak için gayret ettiklerini dile getiren Coşkun, şöyle konuştu:

"Kırıkkale, doğu yönünde Kırıkkale-Sungurlu, güney yönünde Tuz Gölü ve Keskin, güneydoğu yönünde Seyfe, güneybatı yönünde Bala ve Karakeçili, kuzeyde 1-110 kilometre genişlikte ve 1700 kilometre uzunlukta, sağ yanal doğrultu atımlı Kuzey Anadolu fay hattı tarafından çevrilmiş durumdadır. Bu kapsamda mümkün olduğunca eğitimlerle her vatandaşa ulaşmak istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen