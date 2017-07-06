Kırıkhanspor'da Olağanüstü Kongre Kararı

Spor Toto 3.Lig'de mücadele eden Kırıkhanspor'un Kulüp Başkanı Mehmet Öztürk, yönetim olarak olağanüstü kongre kararı aldıklarını söyledi.



Öztürk, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında yönetim olarak zor bir süreçten geçtiklerini belirtti.



Kulübün maddi sıkıntılar yaşadığını ifade eden Öztürk, transfer yapamadıkları ve kulübün daha iyi noktaya gelmesi için olağanüstü kongre kararı alıklarını kaydetti.



Öztürk, kongrelerini 2 hafta sonra gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi.