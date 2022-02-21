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Kırıkhan Spor Tesislerinden çalınan eşyalar bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırıkhan Spor Tesislerinden çalınan eşyalar bulundu

Hatay'da Kırıkhan Spor Tesislerinden çalınan eşyalar bulundu.

KIRIKHAN, HATAY (İHA) - Hatay'da Kırıkhan Spor Tesislerinden çalınan eşyalar bulundu.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkhan Spor Tesislerinden çalındığı tespit edilen 1 adet buzdolabı, 2 adet baza, 2 adet baza başlığı ve 2 adet yatak, 1 adet elbise dolabını bularak tesise teslim etti.

Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenerek gözaltına alınan K.K. sevk edildiği adliyede tutuklandı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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