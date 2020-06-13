Kırıkhan kavununda sezonun ilk hasadı başladı
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Kırıkhan kavununda sezonun ilk hasadı başladı

Hatay'da tadı, aroması ve rengiyle bilinen Kırıkhan kavununda sezonun ilk hasadı başladı.

13.06.2020 10:20 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:38

Hatay'da tadı, aroması ve rengiyle bilinen Kırıkhan kavununda sezonun ilk hasadı başladı.

Kırıkhan ilçesinde bu yıl 10 bin dönüm alana ekilen kavundan 40 bin ton rekolte alınması hedefleniyor.

Kodallı Mahallesi'nde kavun üreticileriyle hasada katılan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yaptığı açıklamada, kavunun kentle özdeşleştiğini söyledi.

Kavun için coğrafi işaret başvurusu yapıldığını belirten Yayman, ilçede 10 bin dönüm alana ekili kavundan 40 bin ton rekolte beklendiğini dile getirdi.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz da kavun üreticisinin ilçeye ciddi ekonomik katkı sağladığını vurguladı.

Kırıkhan kavununda sezonun ilk hasadı başladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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