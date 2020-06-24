Kırıkhan kavunu verimi, kalitesi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi
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Kırıkhan kavunu verimi, kalitesi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi

Kendine has aromasıyla yurt içi ve yurt dışından büyük talep gören Kırıkhan kavunu, bu yıl kalitesi ve fiyatıyla üreticisini memnun etti.

Kırıkhan kavunu verimi, kalitesi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi
24.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:22

Kendine has aromasıyla yurt içi ve yurt dışından büyük talep gören Kırıkhan kavunu, bu yıl kalitesi ve fiyatıyla üreticisini memnun etti.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hasat edilen "Ananas" ve "Galya" çeşidi kavunlar, tezgahlardaki yerini almaya başladı.

Bu sene ilçedeki 10 bin dönüm arazide ekimi yapılan ve iklim şartlarının olumlu etkisiyle kalitesi yüksek olan Kırıkhan kavunu, yaklaşık 2 lira olan kilogram fiyatıyla da çiftçisinin yüzünü güldürdü.

Yurt içinde gördüğü talebin yanı sıra başta Orta Doğu olmak üzere Romanya ve Bulgaristan'a da ihraç edilen kavunun üreticileri verimli geçen sezondan dolayı mutlu.

Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede bu yıl 10 bin dönüm açık ve kapalı alanda kavun yetiştirildiğini söyledi.

Şu an örtü altı kavun hasadının başladığını dile getiren Çelik, "Yaklaşık 15 gün sonra da açık alandaki kavun hasadımız başlayacak. Şu an dönüme 3-4 ton verim alınıyor. Bu yıl 40 bin ton rekolte bekliyoruz. Fiyatlar 2 lira civarında seyrediyor. Geçen yıl çiftçimiz iklim şartlarından dolayı fiyatlardan memnun değildi ancak bu yıl memnun." dedi.

Bu yıl buğdayda olduğu gibi kavundan yana da çiftçinin yüzünün güleceğini aktaran Çelik, devletin verdiği destekten de memnun olduklarını söyledi.

"İç piyasada yoğun rağbet var"

Üretici Sait Ökten ise kavunda verim ve fiyatın geçen yıla göre daha iyi olduğunu anlattı.

Dönümden 4 ton civarı kavun hasadı yaptığını belirten Ökten "Kırıkhan kavunu aroması ve şeker oranından dolayı tüm piyasalarda tercih ediliyor. Şu an iç piyasada yoğun rağbet var, açık alanda ürettiğimiz kavunun hasadına başlayınca Romanya, Bulgaristan ve Orta Doğu ülkelerinden gelen taleplere yetişmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

İlçede 5 yıldır örtü altı kavun ürettiğini belirten çiftçi Halil Denizoğlu ise hasadın bu sene çok iyi başladığını aktardı.

Havaların güzel gitmesinden dolayı sezon veriminden memnun olduğunu belirten Denizoğlu, ürünün geçen yıl 75 kuruş ile 1 lira arası satıldığını, bu yıl ise 2 liradan satılmaya başlandığını ve bunun da kendileri için çok sevindirici olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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