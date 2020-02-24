Kırıkhan'daki yeni diş hastanesinin atık su hattı yapıldı
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Kırıkhan'daki yeni diş hastanesinin atık su hattı yapıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, sağlıklı gelecek ve temiz çevre için kent genelinde altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

24.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:16
Kırıkhan'daki yeni diş hastanesinin atık su hattı yapıldı

Atık suların sağlıklı şekilde toplanması ve kanalizasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Genel Müdürlük, ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde açılacak yeni diş hastanesinin atıksu hattı ihtiyacını karşılamak için yeni kanal attı çalışması yapıldığını belirtti.

Sağlıklı yaşama katkı sağlandığını ve çevre kirliliğinin önüne geçildiğine dikkat çeken HATSU, mahallelerdeki atıksuların modern yöntemler ile toplanması ve çevreye zarar vermeyecek hale getirilmesi adına atıksu hattı döşeme çalışmalarının kent genelinde sürdüğünü vurguladı.

Kaynak: Bültenler
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