Kırıkhan'daki yeni diş hastanesinin atık su hattı yapıldı
Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, sağlıklı gelecek ve temiz çevre için kent genelinde altyapı çalışmalarını sürdürüyor.
Atık suların sağlıklı şekilde toplanması ve kanalizasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Genel Müdürlük, Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde açılacak yeni diş hastanesinin atıksu hattı ihtiyacını karşılamak için yeni kanal attı çalışması yapıldığını belirtti.
Sağlıklı yaşama katkı sağlandığını ve çevre kirliliğinin önüne geçildiğine dikkat çeken HATSU, mahallelerdeki atıksuların modern yöntemler ile toplanması ve çevreye zarar vermeyecek hale getirilmesi adına atıksu hattı döşeme çalışmalarının kent genelinde sürdüğünü vurguladı.