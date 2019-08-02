Kırıkhan'da zabıta denetimleri

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesi cami, hastane gibi vatandaşların yoğun olduğu caddelerde denetim yaptı.

Kırıkhan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, denetimlerin Kurban Bayramı'na kadar devam edeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Kurban Bayramı'nın manevi havasını, insanların yardımlaşma duygusunu kötüye kullanma amacı güden ve bu işi davranış haline getiren kişilere fırsat verilmeyeceği kaydedildi.

Kaynak: AA