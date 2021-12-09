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Kırıkhan'da uyuşturucu operasyonu

Kırıkhan'da uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde narkotik köpekleriyle bir evde yapılan aramada esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde narkotik köpekleriyle bir evde yapılan aramada esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca Cumhuriyet Mahallesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce alınan duyum üzerine İ.B. isimli şahsın evinde ve eklentilerinde Kırıkhan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile ortaklaşa uyuşturucu madde arama köpekleri "Tonaj" ve "Ferman" ile arama yapıldı. Aramada, 500 gram kubar esrar, 63 kök kenevir bitkisi, 3 adet Captagon hap ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - HATAY

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