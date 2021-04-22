Kırıkhan'da sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla denetim yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkhan'da sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla denetim yapıldı

Kırıkhan'da sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla denetim yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında emniyet müdürlüğü ekipleri sıkı denetim gerçekleştirdi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında emniyet müdürlüğü ekipleri sıkı denetim gerçekleştirdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00'da başlayan ve 26 Nisan sabah saat 05.00'da bitecek olan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısı ile Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sıkı denetim gerçekleştirdi. Asayiş ve trafik ekipleri şehrin önemli noktalarında denetim gerçekleştirirken, yapılan denetim çalışmaları kapsamında trafiğe çıkan araçlar ve araç kullanıcılarının kısıtlamada izin belgelerinin kontrolü yapıldı.

Ekipler, belgeli bir şekilde mazereti olan vatandaşlara kolaylık sağlayarak, geçişlerine izin verirken, mazeret belgesi olmayan sürücüler ve araç içerisindeki vatandaşlara ise sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Denetim çalışmalarında izin belgesi olmayan vatandaşlara gerekli yasal prosedürler uygulandı. - HATAY

Kırıkhan'da sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla denetim yapıldı
Kırıkhan'da sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla denetim yapıldı
Kırıkhan'da sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla denetim yapıldı
Kırıkhan'da sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla denetim yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler
Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler
Kazada ölen sürücü, eşi ve oğlu yan yana toprağa verildi
Kazada ölen sürücü, eşi ve oğlu yan yana toprağa verildi
Yıkanan çamaşırlarla birlikte makineyi çalan hırsız, bu kez de sahipleri içerdeyken evin kapısını götürdü
Yıkanan çamaşırlarla birlikte makineyi çalan hırsız, bu kez de sahipleri içerdeyken evin kapısını götürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Yıldırım Akbulut
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Demet Akalın Mustafa Üstündağ
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Bülent Uygun Gökhan Gönül Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Fatih Terim Kripto Para
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırıkhan'da sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla denetim yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 21:51:26. #1.16#

title