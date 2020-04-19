Kırıkhan'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sürüyor Kırıkhan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetimler devam ediyor.

Kırıkhan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetimler devam ediyor.

Jandarma ve polis, kentin giriş ve çıkışları ile merkezi noktalarda yaptığı denetimlerde vatandaşların izin belgesi olup olmadığını sorguluyor.

Kurallara aykırı davrananlar hakkında idari para cezası uygulanırken, ekipler sık sık anons yaparak vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA