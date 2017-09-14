Kırıkhan'da Siyah Kuşak, Dan ve Hakemlik Sınavı Yapılacak

Akdeniz Bölgesinde yapılmakta olan Bodu Kaido Kiyokişhin Siyah Kuşak, Dan ve Hakemlik sınavı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapılacak.



Kırıkhan Belediye Başkanı ve Kırıkhan Belediyespor Kulüp Başkanı Ayhan Yavuz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kırıkhan Kaymakamlığı ve Kırıkhan Belediyesinin ortak organizasyonuyla 16-17 Eylül tarihlerinde Akdeniz Bölgesini temsilen Kırıkhan Şehit Gülşah Güler Sosyal Tesislerinde Bodu Kaido Kiyokişhin Siyah Kuşak, Dan ve Hakemlik sınavının yapılacağını bildirdi.



Sınavın 16 Eylül Cumartesi günü sabah saat 09: 00'da başlayıp 17 Eylül Pazar günü sona ereceğini belirten Yavuz, "Siyah Kuşak 1. Dan Sınavına Kırıkhan Kaymakamımız Mustafa Erkayıran ve ilçemiz sporcuları katılacak. Kırıkhan'da ilk kez böyle bir organizasyon yapılacağından dolayı ilçemizin tanıtımı adına hem gururluyuz hem de mutluyuz. Bizlerde ev sahibi olarak ilçe dışından gelerek sınava girecek olan misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağız" dedi. - HATAY