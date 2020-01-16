Kırıkhan'da silah ticareti operasyonu
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Kırıkhan'da silah ticareti operasyonu

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde silah ticareti yaptığı öne sürülen H.U., yakalanarak gözaltına alındı.

16.01.2020 16:27 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:27
Kırıkhan'da silah ticareti operasyonu

HATAY'ın ilçesinde silah ticareti yaptığı öne sürülen H.U., yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucu silah ticareti yaptığı öne sürülen H.U.'yu yakaladı. H.U.'nun evinde arama yapan ekipler, 5 adet 9 milimetre çapında tabanca ve bu tabancalara ait 5 adet şarjör ele geçirildi. Şüpheli H.U., gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
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