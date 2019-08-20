Kırıkhan'da muayene bacaları bakımdan geçiyor

20.08.2019 11:28

İl genelinde oluşan altyapı problemlerini çözüme kavuşturma adına çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Genel Müdürlük, Kırıkhan ilçesine bağlı Özyörük Mahallesi'nin farklı noktalarında işlevini yitirmiş muayene bacalarında yenileme çalışması yapıldığını aktardı.

Ayrıca yol seviyesi altında veya üstünde kalan muayene bacalarının yol hizasına getirildiği bilgisini veren HATSU, yapılan çalışma sayesinde herhangi bir müdahale anında ana bacaların daha kolay tespit edileceğini ve ulaşımda herhangi sorun teşkil etmeyeceğini belirtti.

Kaynak: Bültenler