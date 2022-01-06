Kırıkhan'da marketler denetlendi

HATAY (İHA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ile ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri marketlerde denetim yaptı.

Marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi, satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapan ekipler, döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol etti.

Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden ekipler, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı.

Denetimlerin rutin olarak devam edeceği belirtildi. - HATAY

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