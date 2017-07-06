Kırıkhan'da İlk Yavru Ceylan Dünyaya Geldi

ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından Hatay'ın Kırıkhan İlçesi'nde kurulan Hatay Dağ Ceylanı Üretim İstasyonu'nda ilk yavru dünyaya geldi.



Türkiye'nin ilk ve tek Dağ Ceylanı Üretim İstasyonu olan merkezde Orman ve Su İşleri Bakanlığı tür korumaya yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu türün korunması ve çoğaltılarak neslinin devamının sağlanması maksadıyla kurulan üretim istasyonunda umut verici bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 4 yıl önce kurulan üretim istasyonunda ilk kez yavru bir ceylan dünyaya geldi. Bu yavruyu dünyaya getiren anne ceylan, 2015 yılında 15- 20 günlük iken bir çoban tarafından yorgun ve bitkin halde bulunarak ceylan üretme istasyonuna getirilmişti. Burada yaklaşık 2 yıl koruma altında tutularak bakım ve tedavisi yapılan bu ceylan istasyonun ilk yavrusunu dünyaya getirdi. Anne ceylan ve yavrusu bugün istasyonda sağlıklı bir şekilde ve tabii şartlarda yaşamını sürdürüyor.



ÜLKEMİZDEKİ TEK ÜRETİM İSTASYONU



Hatay dağ ceylanı üretme istasyonunda 6 yetişkin erkek, 2 yetişkin dişi ve 4 yavru dişi ile beraber toplam 12 ceylan bulunuyor. Yazılı bir açıklama yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise şöyle dedi:



"Hatay'ın Kırıkhan İlçesi'nin doğusunda kalan dağlık bölgede yayılış gösteren bu tür, uluslararası tehdit kategorisinde bulunuyor. Sınırlı bir alanda yayılış gösteren ve küçük bir popülasyona sahip olan Hatay dağ ceylanlarının tabii ortamlarının iyileştirilmesi ve risklerinin azaltılması kapsamında bu istasyonu kurduk. Bu yüzden bu yavru bizler için çok sevindirici."



- Hatay