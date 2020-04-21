Kırıkhan'da iki hırsızlık suçuna karışan şüpheli yakalandı Kırıkhan ilçesinde, bir motosiklet ile bir caminin kameralarını çaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkhan ilçesinde, bir motosiklet ile bir caminin kameralarını çaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Mahallesi'nde bir motosiklet ile Esentepe Camisine ait güvenlik kameralarını çaldığı tespit edilen şüpheli İ.Ö. ekiplerce yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi. Kaynak: AA