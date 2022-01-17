KIRIKHAN'DA EVLERDEN EŞYA ÇALAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Haberler
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KIRIKHAN'DA EVLERDEN EŞYA ÇALAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde evlerden hırsızlık yapan yabancı uyruklu H.D., polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde evlerden hırsızlık yapan yabancı uyruklu H.D., polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kırıkhan Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlık olayı ile yapılan inceleme ve çalışmalar sonucunda olayın şüphelisinin yabancı uyruklu H.D. olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheli H.D.'nin ikametinde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 88 adet malzeme ele geçiridi. Şüpheli adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

KIRIKHAN'DA EVLERDEN EŞYA ÇALAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

KIRIKHAN'DA EVLERDEN EŞYA ÇALAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

KIRIKHAN'DA EVLERDEN EŞYA ÇALAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkhan, Güncel, Haber

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