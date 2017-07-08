Kırıkhan'da Eski Hatlar Yenileniyor

Vatandaşların ve mahalle muhtarlarının görüş ile talepleri doğrultusunda da projeler hazırlayıp hayata geçirildiğini aktaran Genel Müdürlük, Kırıkhan İncirli Mahallesi'nde eskimiş durumda ve sürekli arıza vermekte olan içmesuyu hattının 500 metresinin 63'lük basınca dayanıklı borularla yenilendiğini belirtti.

Geleceğe ve insan sağlığına yönelik projelerin hazırlandığını ve hayata geçirildiğine dikkat çeken İdare, vatandaşlara güçlü ve temiz içmesuyunu iletmenin yanı sıra içmesuyunda ki kayıp kaçağı minimum seviyeye çekme adına yenileme çalışmalarının süreceğinin altını çizdi.

Bağlantı çalışmalarının yapılmasıyla birlikte mahalledeki içmesuyu probleminin özüme kavuşacağını müjdeleyen HATSU, "Her Şeyden Önce Sağlık" ilkesiyle Hatay'ın 15 ilçesinde içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

