Kırıkhan'da eğlence mekanları denetlendi
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Kırıkhan'da eğlence mekanları denetlendi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde eğlence mekanları denetlendi.

23.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:05
Kırıkhan'da eğlence mekanları denetlendi

'ın ilçesinde eğlence mekanları denetlendi.


Kırıkhan İlçe ekipleri, kent genelinde bulunan eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada eğlence mekanlarında kimlik kontrolü, üst araması yapıldı.


Yeni yıl öncesi gerçekleştirilen uygulamanın devam edeceği belirtildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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