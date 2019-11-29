Kırıkhan'da depo yangını
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Kırıkhan'da depo yangını

Kırıkhan ilçesinde hurda malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü.

29.11.2019 14:35 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:37

ilçesinde hurda malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü.

'ndeki bir depoda gece saatlerinde yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, yangında bir iş makinesi de zarar gördü.

İş yeri sahibi Cuma Verimlibağ, yangında aylarca biriktirdiği hurda malzemelerin ve malzeme yüklemede kullandığı iş makinesinin zarar gördüğünü söyledi.

Kundaklama şüphesinin olduğu yangınlar ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Kırıkhan'da depo yangını
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