Kırıkhan'da define avcıları yakalandı
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Kırıkhan'da define avcıları yakalandı

Hatay'da jandarma ekipleri, yol uygulamasında 1 adet dedektör ve 20 adet tarihi değeri olan sikke ele geçirdi.

06.12.2019 17:47 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:52
Kırıkhan'da define avcıları yakalandı

'da ekipleri, yol uygulamasında 1 adet dedektör ve 20 adet tarihi değeri olan sikke ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine Kırıkhan karayolu Güzelce Mahallesi kavşağında yaptıkları yol uygulamasında bir aracı durdurarak arama yaptı. Araçta 1 adet dedektör ve 20 adet tarihi değeri olan geçmiş dönemlere ait sikke ele geçirildi. Araçta bulunan Ş.K. (49) ve A.R. (41) isimli şahıslar jandarma tarafından gözaltına alınarak adliyeşd sevk edildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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