Kırıkhan'da cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde vatandaşlar salgın sonrası ilk cuma namazında saf tuttu.
29.05.2020 14:59 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:18
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde vatandaşlar salgın sonrası ilk cuma namazında saf tuttu.
Vatandaşlar cuma namazı için ilçedeki 15 Temmuz Şehitleri Ulu Camisi'ne geldi.
Sosyal mesafe kurallarına uyan ve maske takan vatandaşlar camide saf tuttu.
Kırıkhan ilçe Müftüsü Mekki Solmaz'ın kıldırdığı namazın ardından cemaat sırayla camiden ayrıldı.
Kaynak: AA