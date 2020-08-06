Kırıkhan'da bir mahalle karantinaya alındı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulanmaya başlandı.
06.08.2020 18:54 | Son Güncelleme: 06.08.2020 20:02
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulanmaya başlandı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Güzelce Mahallesi'nin bugünden itibaren 14 gün karantinaya alınmasına karar verildi.
Karar üzerine mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Jandarma Komutanlığı ekiplerince mahallenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktası oluşturuldu.
Kaynak: AA