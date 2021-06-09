Kırıkhan'da bin 920 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
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Kırıkhan'da bin 920 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Kırıkhan'da bin 920 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde jandarma ekipleri bin 920 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde jandarma ekipleri bin 920 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Delibekirli Mahallesinde ikamet eden Z.Ö., M.Ö., Z.O., Ü.O. ve A.H.Ö. isimli şahısların ev ve eklentilerinde yasadışı kenevir bitkisi bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Jandarma Suç Araştırma Timi ve uyuşturucu madde arama köpeği ile birlikte yapılan arama sonucunda boyları 30 cm ile 310 cm arasında değişen bin 920 kök kenevir bitkisi ile ev içerisinde 1 adet ruhsatsız tabanca ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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