Kırıkhan'da 40 dönümlük kızılçam bitki örtüsü yandı
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Kırıkhan'da 40 dönümlük kızılçam bitki örtüsü yandı

Kırıkhan'da 40 dönümlük kızılçam bitki örtüsü yandı Kırıkhan ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

28.06.2020 17:25 | Son Güncelleme: 28.06.2020 17:56

Kırıkhan'da 40 dönümlük kızılçam bitki örtüsü yandı

HATAY - Kırıkhan ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin katılımıyla söndürülürken, 40 dönümlük ağaçlık alan zarar gördü.

Yangın, öğleden sonra Kırıkhan ilçesine bağlı bahçeli evler ormanlık alanda çıktı. Söndürme çalışmalarına Kırıkhan Orman İşletme Şefliği ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı Kırıkhan, İskenderun ve Antakya İtfaiye ekipleri destek verdi. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangın saat 14.30 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipler yangında 40 dönümlük kızılçam bitkisinin zarar gördüğünü saptadı. Yangında 6 arazöz 4 itfaiye, soğutma çalışmalarına müdahale etti. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kırıkhan'da 40 dönümlük kızılçam bitki örtüsü yandı

Kaynak: İHA

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