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Kırıkhan'da 18 besiciye damızlık koç dağıtıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 18 besiciye koyun ve keçilerde verimliliği arttırma çalışmaları kapsamında 78 adet damızlık koç dağıtıldı.

Kırıkhan'da 18 besiciye damızlık koç dağıtıldı
12.08.2020 12:49 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:53

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 18 besiciye koyun ve keçilerde verimliliği arttırma çalışmaları kapsamında 78 adet damızlık koç dağıtıldı.

Hatay Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kırıkhan İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından koyun ve keçilerde verimliliği arttırma çalışmaları kapsamında Kırıkhan'da bulunan besicilik yapan 18 kişiye toplamda 78 adet damızlık koç dağıtıldı. Dağıtımda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından tahsis edilen ödenekle Kırıkhan'da damızlık koç dağıtımı yapıldığını belirtti. Çolakoğlu, "Bakanlığımızın 2013 yılından beri bize tahsis etmiş olduğu ödeneklerle her yıl yetiştiricilerimize verimliliğimiz attırmak ve damızlık hayvanlarımızı yetiştiricilerimize vererek hayvanlardaki verimliği arttırmak amacıyla 2013 yıldan beri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak damızlık koç faaliyetimiz bulunmakta. İlk olarak Reyhanlı ilçemizde keçi dağıtımımız oldu. Kırıkhan ve Hassa ilçelerimizde koyunculuğun daha yoğun olmasından dolayı koç dağıtımı yapıyoruz. Bugün Kırıkhan ilçemizde 18 yetiştiricimize 78 adet damızlık koç dağıtımı yapacağız" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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