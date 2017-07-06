Kırıkhan'da 11. Geleneksel Kavun Festivali

Kırıkhan'da düzenlenen 11. Geleneksel Kavun Festivali'nde 17 kavun üreticisi tadı ve aroması en güzel kavun için yarıştı.



Kırıkhan Mesire alanında Kırıkhan Belediyesi tarafından 11. düzenlenen kavun festivalinde, en iyi 3 kavun üreticisine altın hediye edildi.



Yerel sanatçıların sahne aldığı festivalde konuşan Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, önümüzdeki yıl Kırıkhan'da kavun ve ciğer festivalinin dışında havuç festivali de düzenleyeceğini söyledi.



Kırıkhan kavunu hakkında bilgi veren Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürü Ali Temizkan da "Kırıkhan'da kavun tarımına 1975 yılında başlandı, Türkiye'de 3 çeşit kavun üretiliyor. 2017 yılında kavun ekili alan örtü altı ve açıkta olmak üzere toplam 20 bin dekar olmuştur." dedi.



Temizkan 2016 yılı TÜİK rakamlarına göre, Hatay ilinde kavun yetiştiriciliğinin yüzde 64'ü Kırıkhan'da gerçekleştirildi.