Kırıkhan'da 10 hektarlık orman yandı
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Kırıkhan'da 10 hektarlık orman yandı

Kırıkhan'da 10 hektarlık orman yandıHatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan yangında 10 hektarlık ormanlık alan yandı.

18.06.2020 20:08 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:16

Kırıkhan'da 10 hektarlık orman yandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan yangında 10 hektarlık ormanlık alan yandı.

Yangın söndürme çalışmalarına Kırıkhan Orman İşletme Şefliği ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı Kırıkhan, İskenderun, Antakya ilçelerine bağlı İtfaiye ekipleri ile Gaziantep ve Kilis'ten gelen itfaiye ekipleri de destek verdi. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangın 17: 30'da kontrol altına alındı. Ekipler yangında 10 hektarlık ağaçlık alanın zarar gördüğünü saptadı.

Yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Kırıkhan'da 10 hektarlık orman yandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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