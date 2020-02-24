Kırıkhan Belediyesi'nden başarılı sporculara ödül

24.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:16

Kırıkhan Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde bulunan başarılı sporcular altın ile ödüllendirildi

19-23 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Ashihara Avrupa Şampiyonasında dereceye giren Kırıkhan Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde bulunan sporcular Kırıkhan Belediye Meclis Salonunda düzenlenen törenle altın ile ödüllendirildi.

Törende konuşan Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, sporcularının şampiyonada 3 altın madalya elde ettiğini söyledi.

Kulüp sıralamasında 6 madalya ile Türkiye birincisi olduklarını aktaran Yavuz, "Bu bizim için bir başlangıç. Daha önce Türkiye Şampiyonasında başarılı olmuştuk, şimdi Avrupa Şampiyonasında başarılı olduk. İnşallah bu başarıların devamı gelecek." dedi.

Yavuz, sporcularından dünya ve Avrasya şampiyonluğu da beklediğini sözlerine ekledi.

Dereceye giren sporcular ise düzenlenen törenin ardından asker selamı vererek Mehmetçiğe selam yolladı.S

Kaynak: AA