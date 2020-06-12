Kırık şişe ile doktoru ağır yaralayan zanlı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
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Kırık şişe ile doktoru ağır yaralayan zanlı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Maçka Parkı'nda dün akşam saatlerinde sağlık çalışanını içki şişesi ile yaralayan zanlı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Kırık şişe ile doktoru ağır yaralayan zanlı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
12.06.2020 20:03 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:32

Maçka Parkı'nda dün akşam saatlerinde sağlık çalışanını içki şişesi ile yaralayan zanlı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Öte yandan boğazı ve vücudunun farklı yerlerinden kırık camla yaralanan doktorun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Dün akşam saat 19.00 sıralarında Maçka Parkı'nda psikiyatri doktoru Süleyman Dönmezler tartıştığı Emrah D. tarafından kırık içki şişesi ile boğazından ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanmıştı. Olay yerinden kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. Buradaki işlemlerinin ardından Emrah D., Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilerek nöbetçi savcıya ifade vermişti.

Nöbetçi savcılık tarafından ifadesi alınan zanlı Emrah D. 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.

Olayın Geçmişi

Maçka Parkı'nda dün 19.00 sıralarında Emrah D. ile psikiyatr Süleyman Dönmezler bilinmeyen bir nedenle tartışmıştı. Emrah D. öfkelendiği Dönmezler'i kırık içki şişesi ile boğazından ve vücudunun farklı yerlerinden yaralamıştı. Şüpheli Emrah D. olay yerinden kaçarken, yaralı sağlık çalışanına ilk müdahaleyi yanında bulunan arkadaşları yapmıştı. Emrah D. hakkında yapılan incelemelerde ise kasten yaralama suçundan 5, mala zarar verme suçundan 1, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 1 adet suç kaydı olduğu tespit edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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