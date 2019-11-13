13.11.2019 21:48 | Son Güncelleme: 13.11.2019 21:49

- Kırık koluyla yarışa devam edip Türkiye üçüncüsü oldu

Afyon - İstanbul - Bandırma hattında kırık kolu ile 700 kilometre yol katetti

BALIKESİR - 9-10 Kasım tarihlerinde Afyon'da düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası 4. ayak yarışlarında kırılan koluna rağmen yarışlara devam ederek Türkiye üçüncüsü olan Volkan Özgür, Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir hastanede tedavi edildi.

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları 9-10 Kasım tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapıldı. Yarışmalarda Mx1 kategorisinde yarışan motokros sporcusu Volkan Özgür'ün motordan düşmesi neticesinde kolu kırıldı. Kırılan koluna rağmen yarışmada tıbbi yardım almadan devam eden Özgür, önce kendi kategorisinde daha sonra da Türkiye genelinde 3. oldu.

Yarışmaların tamamlanmasının ardından ambulansta soğutucu spreylerle ilk tedavisi yapılan Özgür, yarışların ardından İstanbul'a gitti ve ağrısının artarak kolunun şişmesi sonucu Bandırma'da bulunan özel bir hastanede görevli Op. Dr. Mustafa Kınaş ile temasa geçti. Sporcunun çekilen röntgen sonuçlarında kolunda kırık olduğu anlaşıldı. Bandırma'ya gelen 40 yaşındaki sporcunun kolu burada yapılan tedavi ile 3 haftalık alçıya alındı.

Sporcu Volkan Özgür'ün sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Op. Dr. Mustafa Kınaş, "El kısmında iki adet kırığı var. Şu an ameliyata dair bir durumu yok. Amerikan alçısı dediğimiz kısa kol alçı ile kolunu alçıya aldık" dedi.

Kırık kolla Afyon'dan İstanbul'a, oradan da Bandırma'ya geldi

Volkan Özgür ise, "12 yıldır yarışlara katılıyorum. Son olarak Afyon'da katıldığım yarışların birinci etabında talihsiz bir kaza geçirdim. Kaza sonucu yarışa devam etmek istedim. Puanım rakiplerimle çok yakındı ve yarışı almam gerekiyordu. Motoruma binip devam ettim. Rakibimi iki tur sonunda yakaladım. Kolumda çok ağrı vardı. Ambulansta soğutucu krem ve buzla geçici şekilde tedavi aldım ve ikinci yarışa girdim. Acım ve ağrım vardı. Rakibimi geçmem gerekiyordu, çünkü Türkiye üçüncülüğüm tehlike altındaydı. Yarışma sonunda hem Afyon'da hem de Türkiye genelinde üçüncü oldum. Afyon'da sağlık müdahalesi istemedim. İstanbul'a geldiğimde elim şişti, ağrım fazlalaştı. Bandırma'da bulunan Op. Dr. Mustafa Kınaş ile irtibata geçtim ve doktorum acilen gelmemi söyledi. Kolumdaki kırık alçıya alındı" diye konuştu.

Kaynak: İHA