Kırık kolla sahneye çıktı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Kırık kolla sahneye çıktı - Magazin
Berkay Şahin, Hollanda, Magazin

Kırık kolla sahneye çıktı

Geçen hafta arkadaşları ile yaptığı halı saha maçında düşerek kolunu dirseğinden kıran Berkay konserlerine ara vermeden devam ediyor...

08.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:44
Kırık kolla sahneye çıktı



Berkay alçılı koluyla önceki gece Hollanda'nın Rotterdam şehrinde konser verdi. Biletleri günler öncesinden tükenen Berkay, alçılı kolu ile ilk defa sahneye çıkarak söylediği şarkılarla hayranlarının alkışları ile karşılandı. Başına ilk kez böyle bir kazanın geldiğini söyleyen Berkay, seyircinin yoğun ilgisiyle karşılaşınca kolunun ağrısına ilaç olduğunu söyledi. Dünden bugüne hit olmuş şarkılarını seslendiren Berkay, dansçıları ve orkestrasıyla iki saat kaldığı sahne de unutulmaz bir konsere imza attı.

Kaynak: Snob Magazin

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Avrupa ülkesinde bölge başkanı da virüse yakalandı Magazin
Avrupa ülkesinde bölge başkanı da virüse yakalandı
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Magazin
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Komşuda en korkunç gün! 49 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti Magazin
Komşuda en korkunç gün! 49 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Magazin
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
'Hastayım' diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı Magazin
"Hastayım" diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi Magazin
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika James Jeffrey Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Muhterem Nur Defne Samyeli
Spor Falcao Ersun Yanal Bülent Uygun Hikmet Karaman Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Türk Avrupa Yunanistan Denizlispor
Şu an buradasınız: Kırık kolla sahneye çıktı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 14:26:36. #1.15#