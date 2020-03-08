Kırık kolla sahneye çıktı Geçen hafta arkadaşları ile yaptığı halı saha maçında düşerek kolunu dirseğinden kıran Berkay konserlerine ara vermeden devam ediyor...







Berkay alçılı koluyla önceki gece Hollanda'nın Rotterdam şehrinde konser verdi. Biletleri günler öncesinden tükenen Berkay, alçılı kolu ile ilk defa sahneye çıkarak söylediği şarkılarla hayranlarının alkışları ile karşılandı. Başına ilk kez böyle bir kazanın geldiğini söyleyen Berkay, seyircinin yoğun ilgisiyle karşılaşınca kolunun ağrısına ilaç olduğunu söyledi. Dünden bugüne hit olmuş şarkılarını seslendiren Berkay, dansçıları ve orkestrasıyla iki saat kaldığı sahne de unutulmaz bir konsere imza attı.



