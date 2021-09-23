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Kırık bacakla hedefine koştu

İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - Haberler | Spor

- Kırık bacakla hedefine koştu Batman'da kırık bacağıyla hayallerine kavuşmak için şartlarını zorlayan öğrenci imkansız denileni başarıp, 48 saniyelik skorla proje okuluna girmeye hak kazandı.

BATMAN (İHA) - - Kırık bacakla hedefine koştu

BATMAN - Batman'da kırık bacağıyla hayallerine kavuşmak için şartlarını zorlayan öğrenci imkansız denileni başarıp, 48 saniyelik skorla proje okuluna girmeye hak kazandı.

2021-2022 eğitim öğretim yılı Batman Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu ek yerleştirme için yaklaşık 100 öğrenci başvurdu. Bu sınava girmeden 4 gün önce bacağı kırılan Rıdvan Göktepe adlı öğrenci iş göremez raporu olduğu halde ısrarla spor sevgisini ve hasretini gidermek adına doktordan rapor alıp veli izin belgesi ile beraber bacağı kırık bir şekilde sınava girdi ve 48 saniyelik bir skorla başarı elde ederek okula girmeye hak kazandı.

Azimli öğrenci hakkında konuşan okul müdürü Mehmet Siraç Dadak, çocuğun azmini ve isteğini gördükten sonra kendisine bir şans vermek istediklerini belirterek, "2021-2022 eğitim öğretim yılı Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu Spor Proje Okulu ek yerleştirme sınavları için 13 yaşındaki öğrencimiz Rıdvan Göktepe başvurusunu yaptı, yalnız sınava 4 gün kala ayakları kırık halde geldi. İş göremez raporu da vardı, bu çocuğu sınava almamız mümkün değildi. Şimdi çocuğun spor azmini gördük ısrarla sınava girmek istedi. Gitti babasıyla beraber doktordan raporlarını aldılar, velisinin iznini aldık ve bu şekilde ısrarla sınava girmek istedi. Biz de çocuğumuzu bu şekilde tedbirlerimizi alarak sınava aldık. Çok şükür, bu şekilde 48 saniye ile bütün parkurları derece ile geçti. Öğrencimizi tebrik ediyoruz" dedi.

Azmi ve başarısıyla takdir toplayan 13 yaşındaki Rıdvan Göktepe, hayalini kurduğu spor proje okulunu kazanarak çok mutlu olduğunu belirtti. Göktepe, "Bir buçuk aydır ben bu okula girmek için hazırlanıyordum. Sınava 4 gün kala bacağımı kırdım. Doktorlar sınava giremeyeceğimi söyledi ama ben bu okula girmeyi çok istiyordum. Doktordan özel izin aldım. Babamdan da rica ettim sınava girdim. 48 saniyede bitirdim. Şimdi çok mutluyum, hayallerime kavuştum" diye konuştu.

Kırık bacakla hedefine koştu

Kırık bacakla hedefine koştu

Kırık bacakla hedefine koştu

Kırık bacakla hedefine koştu

Kırık bacakla hedefine koştu

Kırık bacakla hedefine koştu
İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - Spor Haberleri
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Haber: Kırık bacakla hedefine koştu - Haberler Spor
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