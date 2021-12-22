Kırgızistan Yatırımlar Bakanı Bayasov, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Kırgızistan Yatırımlar Bakanı Nuradil Bayasov, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bayasov, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerinde seçtiği fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde, Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" fotoğrafını seçen Bayasov, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğraflarından yana oy kullandı.

Bayasov, futbolu çok sevdiğini belirterek, spor kategorisinde Dmitriy Golubovich'in "Topun peşinde" adlı fotoğrafına oy verdi.

Bakan Bayasov, iki ülkenin stratejik partner olduğunu belirterek, Türkiye'nin Kırgızistan'ın Avrupa ve diğer ülkelere açılmasında köprü görevi gördüğünü ifade etti.

Kırgızistan'ın, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olarak Türkiye'nin bu pazarlara girilmesinde köprü oluşturacağına inandığını söyleyen Bayasov, " Türkiye, Kırgızistan'a son 9 ayda 80 milyon ABD doları doğrudan yatırım yaptı." dedi.

Bayasov, 2022'de Türkiye ile birçok projeyi hayata geçirerek, ülkeler arasında hedeflenen 1 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmayı planladıklarını sözlerine ekledi.