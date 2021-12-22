Kırgızistan Yatırımlar Bakanı Bayasov, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırgızistan Yatırımlar Bakanı Bayasov, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kırgızistan Yatırımlar Bakanı Bayasov, AA'nın
AA / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Kırgızistan Yatırımlar Bakanı Nuradil Bayasov, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İSTANBUL (AA) - Kırgızistan Yatırımlar Bakanı Nuradil Bayasov, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bayasov, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerinde seçtiği fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde, Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" fotoğrafını seçen Bayasov, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğraflarından yana oy kullandı.

Bayasov, futbolu çok sevdiğini belirterek, spor kategorisinde Dmitriy Golubovich'in "Topun peşinde" adlı fotoğrafına oy verdi.

Bakan Bayasov, iki ülkenin stratejik partner olduğunu belirterek, Türkiye'nin Kırgızistan'ın Avrupa ve diğer ülkelere açılmasında köprü görevi gördüğünü ifade etti.

Kırgızistan'ın, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olarak Türkiye'nin bu pazarlara girilmesinde köprü oluşturacağına inandığını söyleyen Bayasov, " Türkiye, Kırgızistan'a son 9 ayda 80 milyon ABD doları doğrudan yatırım yaptı." dedi.

Bayasov, 2022'de Türkiye ile birçok projeyi hayata geçirerek, ülkeler arasında hedeflenen 1 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Kırgızistan Yatırımlar Bakanı Bayasov, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Kırgızistan Yatırımlar Bakanı Bayasov, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Evinin kapısını açan adam fark ettiği eksiklik karşısında kriz geçirdi! Hemen komşusunun zilini çaldı

Evinin kapısını açan adam fark ettiği eksiklik karşısında kriz geçirdi! Hemen komşusunun zilini çaldı

 SARIYER'DE KAR YAĞIŞI

SARIYER'DE KAR YAĞIŞI

 Bakan Nebati: 'Türkiye tarihi fırsatı değerlendirecek. Makroekonomik istikrarı sağlayarak, üretimi, ihracatı artıracağız, cari açığı çözeceğiz.'

Bakan Nebati: "Türkiye tarihi fırsatı değerlendirecek. Makroekonomik istikrarı sağlayarak, üretimi, ihracatı artıracağız, cari açığı çözeceğiz."

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title