Kırgızistan ve Tacikistan sınırında ateşkes ilan edildi

Kırgızistan ile Tacikistan, sınırda çıkan çatışmaların ardından yerel saatle 20.00'den itibaren ateşkes uygulanması ve askerlerin sınırdan geri çekilmesi konusunda anlaştı.

Kırgızistan ile Tacikistan, sınırda çıkan çatışmaların ardından yerel saatle 20.00'den itibaren ateşkes uygulanması ve askerlerin sınırdan geri çekilmesi konusunda anlaştı.

Tacikistan'ın kuzeyindeki Sughd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara nehrindeki su kaynağı, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirmişti. Su kaynağının kullanımı konusunda sabah saatlerinde anlaşmazlık yaşayan iki ülke halkı arasındaki taşlı kavga çatışmaya dönüşmüştü. Çıkan olaylarda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev'in Tacikistanlı mevkidaşı Sirojiddin Muhriddin ile sınırdaki çatışma konusunu görüştüğü belirtildi. Görüşmede, taraflar insanların ölümüne ve yaralanmasına neden olan çatışmaların diplomatik müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Görüşmeler sonucunda taraflar yerel saatle 20.00'den itibaren ateşkes uygulanması ve askeri güçlerin sınırdan bulundukları yerlere geri çekilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Bakan Kazakbayev, görüşmede Kırgızistan'ın yabancı topraklara iddia etmediğini ve kendi topraklarıyla da kimseyle paylaşmayacağını belirtti. Tüm sınır ve diğer sorunların müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğine dikkati çeken Kazakbayev, iki ülke arasında özellikle sınır bölgeleri arasında güvenin güçlendirilmesi, sınır bölgelerinde güvenliğin ve istikrarın sağlanmasıyla ilgili tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.

Kazakbayev ve Muhriddin her iki ülke vatandaşları ve askeri güçleri bazı yıkıcı güçlerin kışkırtmalarına yenik kalmamaya çağırdı.

Dün Kırgızistan'ın Tacikistan sınırındaki bir yerleşim yerinde Tacikistan vatandaşlarının tartışmalı bölgeye güvenlik kamerası yerleştirmeye çalıştığı, bunun üzerine iki ülke vatandaşları arasında taşlı kavga yaşandığı belirtilmişti.

Kırgızistan'ın Tacikistan ile yaklaşık 990 kilometre uzunluğunda sınırı bulunurken, tartışmalı sınır kesimleri nedeniyle iki ülke vatandaşları ve sınır muhafızları arasında zaman zaman silahlı çatışmalar yaşanıyor. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı