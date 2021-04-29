Kırgızistan ve Tacikistan sınırında ateşkes ilan edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırgızistan ve Tacikistan sınırında ateşkes ilan edildi

Kırgızistan ve Tacikistan sınırında ateşkes ilan edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırgızistan ile Tacikistan, sınırda çıkan çatışmaların ardından yerel saatle 20.00'den itibaren ateşkes uygulanması ve askerlerin sınırdan geri çekilmesi konusunda anlaştı.

Kırgızistan ile Tacikistan, sınırda çıkan çatışmaların ardından yerel saatle 20.00'den itibaren ateşkes uygulanması ve askerlerin sınırdan geri çekilmesi konusunda anlaştı.

Tacikistan'ın kuzeyindeki Sughd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara nehrindeki su kaynağı, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirmişti. Su kaynağının kullanımı konusunda sabah saatlerinde anlaşmazlık yaşayan iki ülke halkı arasındaki taşlı kavga çatışmaya dönüşmüştü. Çıkan olaylarda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev'in Tacikistanlı mevkidaşı Sirojiddin Muhriddin ile sınırdaki çatışma konusunu görüştüğü belirtildi. Görüşmede, taraflar insanların ölümüne ve yaralanmasına neden olan çatışmaların diplomatik müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Görüşmeler sonucunda taraflar yerel saatle 20.00'den itibaren ateşkes uygulanması ve askeri güçlerin sınırdan bulundukları yerlere geri çekilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Bakan Kazakbayev, görüşmede Kırgızistan'ın yabancı topraklara iddia etmediğini ve kendi topraklarıyla da kimseyle paylaşmayacağını belirtti. Tüm sınır ve diğer sorunların müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğine dikkati çeken Kazakbayev, iki ülke arasında özellikle sınır bölgeleri arasında güvenin güçlendirilmesi, sınır bölgelerinde güvenliğin ve istikrarın sağlanmasıyla ilgili tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.

Kazakbayev ve Muhriddin her iki ülke vatandaşları ve askeri güçleri bazı yıkıcı güçlerin kışkırtmalarına yenik kalmamaya çağırdı.

Dün Kırgızistan'ın Tacikistan sınırındaki bir yerleşim yerinde Tacikistan vatandaşlarının tartışmalı bölgeye güvenlik kamerası yerleştirmeye çalıştığı, bunun üzerine iki ülke vatandaşları arasında taşlı kavga yaşandığı belirtilmişti.

Kırgızistan'ın Tacikistan ile yaklaşık 990 kilometre uzunluğunda sınırı bulunurken, tartışmalı sınır kesimleri nedeniyle iki ülke vatandaşları ve sınır muhafızları arasında zaman zaman silahlı çatışmalar yaşanıyor. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mehmet Muş Derya Yanık Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Merve Dizdar Yılmaz Erdoğan
Spor Muslera Bülent Uygun Ünal Karaman Abdullah Avcı Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırgızistan ve Tacikistan sınırında ateşkes ilan edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 20:41:04. #1.16#

title