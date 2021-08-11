Kırgızistan, Türkmenistan'dan elektrik satın alacak

Kırgızistan'ın Türkmenistan'dan 501 milyon 900 bin kilovatsaat elektrik ithal edeceği bildirildi.

Kırgızistan'ın Türkmenistan'dan 501 milyon 900 bin kilovatsaat elektrik ithal edeceği bildirildi.

Kırgızistan Enerji ve Sanayi Bakanlığından yapılan açıklamada, Enerji ve Sanayi Bakanı Doskul Bekmurzayev ile Türkmenistan Enerji Bakanı Çarımırat Purçekov'un elektrik ihracatını öngören anlaşmayı imzaladıkları belirtildi.

Buna göre, Kırgızistan, Türkmenistan'dan yıl sonuna kadar 501 milyon 900 bin kilovatsaat elektrik ithal edecek.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un Türkmenistan'a haziranda yaptığı resmi ziyaretinde, elektrik ithalatı konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur