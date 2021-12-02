Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin kuruluşunun 25'inci yılı kutlandı

Türkiye ve Kırgızistan hükümetleri tarafından kurulan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) kuruluşunun 25'inci yıl dönümünde görkemli bir kutlama yapıldı.

Üniversitenin Kültür Merkezinde gerçekleşen kutlama programına, Bişkek'teki Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Macaristan ve Moğolistan'ın büyükelçilerinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) temsilcisi, Kırgızistan Bilim ve Eğitim Bakanı Birinci Yardımcısı Kalısbek Şadıhanov, Bişkek Belediye Başkan Yardımcısı Viktoriya Mozgaçeva, Kazakistan Korkut Ata Kızılorda Devlet Üniversitesi Rektörü Dr. Beibitkül Karimova, konuk rektörler, STK temsilcileri, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

KTMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Korosu'nun, Ana Yurt ve Kırgızistan ile Türkiye milli marşlarını okumasıyla başlayan program, üniversitenin yeni tanıtım filmi, Manas'ın Kızları dans grubunun geleneksel Kırgız ve Türk oyunları, bağlama ve komuz grupların ezgileri ve 50'den fazla müzik enstrümanlarında çalmayı bilen Kırgızların halk sanatçısı Kurmangazı Azıkbayev sahne almasıyla devam etti.

Programın sunuculuğunu yapan üniversitesinin Radyo ve Televizyon Müdürü Dr. Bülent Namal, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un gönderdiği kutlama mesajını okudu.

Üniversitenin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen programın açılışını, üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev yaptı.

Programda, Kazakistan Korkut Ata Kızılorda Devlet Üniversitesi Rektörü Karimova tarafından KTMÜ Rektörü Ceylan'a altın madalya takdim edildi.

Konuk ses sanatçısı İrfan Gürdal da Türk Dünyası ile ilgili türkülerini seslendirdi.

Farklı ülkelerden gelerek üniversitede okuyan öğrencilerin geleneksel oyunlar eşliğindeki kutlama sözleri beğeni topladı.

"Üniversite 25 yıllık bir çınar"

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, burada yaptığı konuşmada, "Gençleri çağdaş bilgi ve deneyimle donatan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, verdiği başarılı mezunların sayesinde Kırgızistan'ın ve Orta Asya'nın her yönden gelişmesine katkıda bulanmakta ayrıca Kırgızistan ile Türkiye ilişkilerinin başta eğitim, kültür ve bilim olmak üzere her dalda daha da güçlenmesine vesile olmakta ve Türk dünyasının ortak geleceğine hizmet etmektedir." dedi.

Kırgızistan için öncü ve örnek olan üniversitenin Avrasya'nın ve Orta Asya'nın en saygın eğitim kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Doğan, "Üniversite 25 yıllık bir çınar ama biz üniversitemizi sanki yeni diktiğimiz fidan gibi besleyeceğiz ve onu gözeteceğiz." ifadesini kullandı.

KTMÜ'nün, Türkiye'nin her zaman desteklediği ve gurur duyduğu bir eğitim müessesi olduğunu belirten Doğan, bugüne dek üniversitenin büyümesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Kırgızistan Bilim ve Eğitim Bakanı Birinci Yardımcısı Şadıhanov, Türkiye'nin çağdaş kampüs kurarak üniversiteyi son teknoloji ile donattığını vurguladı.

Şadıhanov, üniversitenin öğretim görevlilerine yetiştirdikleri başarılı öğrenciler için teşekkür etti.

"Manas Üniversitesinin geldiği seviye bir asra bedel"

Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Latif Seyfettinoğlu Gandilov, kuruluşunun 25'inci yıl dönümünü kutlayan Manas Üniversitesinin geldiği seviyenin bir asra bedel olduğunu söyledi.

Gandilov, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından kurulan ülkelerin birçok alanda olduğu gibi bilim ve eğitim alanında iş birliğinin kesilmesinin ardından bir anlamda "yalnızlığa" kapıldıkları dönemde, kardeş Türkiye'nin yardım elini uzatan ilk ülke olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin bu ülkelerdeki gençleri ülkesine davet ederek bedava eğittiğini anlatan Gandilov, Türkiye'nin tecrübeli kadroları yetiştirmek amacıyla bu ülkelerde açtığı üniversitelerde çağdaş ve mükemmel bir eğitim vermeye başladığına kendisinin bizzat şahit olduğunu anımsattı.

Gandilov, Türkiye'de eğitim alan gençlerin günümüzde ülkelerinin yönetim kadrolarında yer almasının yanı sıra, ekonomilerini, bilimini ve tekniğini yönettiğini belirterek, "Bu gençler bu ülkelerin geleceğidir." ifadesini kullandı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ceylan ve kadrosunun, geleceğini kazananlarını yetiştirdiğini kaydeden Gandilov, üniversitenin kurulmasında ve gelişmesinde emeği geçenleri şükranla andı.

Program, Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Korosu'nun üniversite marşını okumasıyla son buldu.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Son Dakika Haberleri

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