Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine giriş sınavı düzenlendi
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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine giriş sınavı düzenlendi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine giriş sınavı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 1995'de kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ) öğrenim görmek isteyen adaylar için giriş sınavı düzenlendi.

Türkiye'nin Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 1995'de kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ) öğrenim görmek isteyen adaylar için giriş sınavı düzenlendi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversite Kampüsü'ndeki 11 binada 209 salonda gerçekleştirilen ve 800 personelin görev aldığı sınava öğrenci adayları, kimliklerini ibraz ederek alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısının her geçen gün arttığı başkent Bişkek'te maske ve mesafe kuralına uyularak okullara alınan adayların ateşleri ölçüldü.

Kovid-19 önlemleri kapsamında adaylara ve sınav görevlilerine maske ve dezenfektan dağıtıldı.

Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Alparslan Ceylan, adaylara başarılar diledi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin düzenlediği giriş sınavına başvuran yaklaşık 5 bin 600 öğrenci adayından lisans eğitimi için 1800 öğrencinin alınacağı öğrenildi.

Sınav sonuçları bu ay içinde ilan edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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