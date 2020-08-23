Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü görevine başlayan Prof. Dr. Alpaslan Ceylan
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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü görevine başlayan Prof. Dr. Alpaslan Ceylan

Türkiye ile Kırgızistan hükümetlerinin 1995 yılında ortaklaşa kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Alpaslan Ceylan görevine başladı.

23.08.2020 12:50 | Son Güncelleme: 23.08.2020 12:55

Türkiye ile Kırgızistan hükümetlerinin 1995 yılında ortaklaşa kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Alpaslan Ceylan görevine başladı.

KTMÜ Rektörlüğüne atanan Ceylan, AA muhabirine üniversitenin hedeflerini değerlendirdi.

Ceylan, Kırgızistan'da sıcak karşılanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Buraya geldiğimizde bizi Kırgız halkının o misafirperverliğiyle karşılanmaktan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Kendi evimdeyim. Bir başka yerde gibi kendimi hissetmiyorum. Dolayısıyla kendi evimde gibi göstereceğim çabayı burada göstermek istiyorum. Gül kokulu, bilgi donanımlı, çok çalışan, emek veren gençler yetiştirmek amacımız olacaktır." diye konuştu.

"Burada görev yapmak benim için şereftir"

Yaklaşık 25 yıldır Orta Asya'daki Türk tarihi ile yakından ilgilendiğini ve Kırgızistan'a birçok kez geldiğini anlatan Ceylan, "Bu kadar köklü tarihi olan ve Türk devletlerinden biri olan Kırgızistan'da bulunmak ve burada görev yapmak benim için şereftir. Bu şerefi layıkıyla yerine getirmek için de gece gündüz çalışacağız. Biz yeni şeyleri söylemek için buradayız. Allah yolumuzu ve işimizi açık etsin." ifadesini kullandı.

Ceylan, Türkiye ile Kırgızistan arasında köprü vazifesi gören Manas Üniversitesinin dostluğu ve kardeşliği güçlendirecek bir altın köprüye dönüşmesi ve üniversitede yetişen öğrencilerin bilgili olmalarını hedeflediklerini vurguladı.

"Doğalgaz müjdesini mutlulukla karşıladık"

Ceylan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Karadeniz'de tarihinin en büyük doğal gaz kaynağını keşfettiğine dair verdiği müjdeyi büyük bir mutlulukla karşıladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını ileten Ceylan, "Doğal gaz müjdesi, ekonomimizin her zamankinden daha da güçlenmesine yol açacak ve ülke ekonomimizin bağımsızlığını pekiştirecek. Bu büyük gelişmenin aziz milletimize ve ülkemizin kalkınma yardımlarıyla her zaman destek olduğu dost ve kardeş ülkelere hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde bulunan Ceylan, KTMÜ'nün rektörlük görevine layık görüp teveccühlerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'a, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ve KTMÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'a teşekkür etti.

Eğitim öğretimin ücretsiz olduğu, 13 ülkeden yaklaşık 6 bin öğrencinin öğrenim gördüğü ve bu yıl kuruluşunun 25'inci yıl dönümünü kutlayacak Manas Üniversitesi, Türkiye ile Kırgızistan arasında 30 Eylül 1995 tarihinde imzalanan anlaşmayla kurulmuştu.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü görevine başlayan Prof. Dr. Alpaslan Ceylan

Kaynak: AA

Manşet

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