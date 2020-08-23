Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü görevine başlayan Prof. Dr. Alpaslan Ceylan...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü görevine başlayan Prof. Dr. Alpaslan Ceylan...

Türkiye ile Kırgızistan hükümetlerinin 1995 yılında ortaklaşa kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Alpaslan Ceylan görevine başladı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü görevine başlayan Prof. Dr. Alpaslan Ceylan...
23.08.2020 09:47 | Son Güncelleme: 23.08.2020 09:50

Türkiye ile Kırgızistan hükümetlerinin 1995 yılında ortaklaşa kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Alpaslan Ceylan görevine başladı.

KTMÜ Rektörlüğüne atanan Ceylan, AA muhabirine üniversitenin hedeflerini değerlendirdi.

Ceylan, Kırgızistan'da sıcak karşılanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Buraya geldiğimizde bizi Kırgız halkının o misafirperverliğiyle karşılanmaktan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Kendi evimdeyim. Bir başka yerde gibi kendimi hissetmiyorum. Dolayısıyla kendi evimde gibi göstereceğim çabayı burada göstermek istiyorum. Gül kokulu, bilgi donanımlı, çok çalışan, emek veren gençler yetiştirmek amacımız olacaktır." diye konuştu.

"Burada görev yapmak benim için şereftir"

Yaklaşık 25 yıldır Orta Asya'daki Türk tarihi ile yakından ilgilendiğini ve Kırgızistan'a birçok kez geldiğini anlatan Ceylan, "Bu kadar köklü tarihi olan ve Türk devletlerinden biri olan Kırgızistan'da bulunmak ve burada görev yapmak benim için şereftir. Bu şerefi layıkıyla yerine getirmek için de gece gündüz çalışacağız. Biz yeni şeyleri söylemek için buradayız. Allah yolumuzu ve işimizi açık etsin." ifadesini kullandı.

Ceylan, Türkiye ile Kırgızistan arasında köprü vazifesi gören Manas Üniversitesinin dostluğu ve kardeşliği güçlendirecek bir altın köprüye dönüşmesi ve üniversitede yetişen öğrencilerin bilgili olmalarını hedeflediklerini vurguladı.

"Doğalgaz müjdesini mutlulukla karşıladık"

Ceylan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Karadeniz'de tarihinin en büyük doğal gaz kaynağını keşfettiğine dair verdiği müjdeyi büyük bir mutlulukla karşıladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını ileten Ceylan, "Doğal gaz müjdesi, ekonomimizin her zamankinden daha da güçlenmesine yol açacak ve ülke ekonomimizin bağımsızlığını pekiştirecek. Bu büyük gelişmenin aziz milletimize ve ülkemizin kalkınma yardımlarıyla her zaman destek olduğu dost ve kardeş ülkelere hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde bulunan Ceylan, KTMÜ'nün rektörlük görevine layık görüp teveccühlerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'a, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ve KTMÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'a teşekkür etti.

Eğitim öğretimin ücretsiz olduğu, 13 ülkeden yaklaşık 6 bin öğrencinin öğrenim gördüğü ve bu yıl kuruluşunun 25'inci yıl dönümünü kutlayacak Manas Üniversitesi, Türkiye ile Kırgızistan arasında 30 Eylül 1995 tarihinde imzalanan anlaşmayla kurulmuştu.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı 3. Sayfa
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi Dünya
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin Politika
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım Politika
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
Osmanlı donanmasına gemi üretilen Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde şimdi yurt dışına tekne yapılıyor Ekonomi
Osmanlı donanmasına gemi üretilen Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde şimdi yurt dışına tekne yapılıyor
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum Ekonomi
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi
RTÜK de Netflix'in tepki çeken yapımına sessiz kalmadı: Yavrularımız kırmızı çizgimiz
RTÜK de Netflix'in tepki çeken yapımına sessiz kalmadı: Yavrularımız kırmızı çizgimiz
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Güney Kore'de ikinci dalga nedeniyle koronavirüs kısıtlamaları geri döndü
Güney Kore'de ikinci dalga nedeniyle koronavirüs kısıtlamaları geri döndü
Irmağa uçan otomobilin kadın sürücüsü, yüzerek kurtuldu
Irmağa uçan otomobilin kadın sürücüsü, yüzerek kurtuldu
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Yunan profesörden Miçotakis'i kızdıracak sözler: Doğu Akdeniz konusunda Türkiye haklı
Yunan profesörden Miçotakis'i kızdıracak sözler: Doğu Akdeniz konusunda Türkiye haklı
Renk değiştirip, köpüren dereden su içen köpek zehirlendi
Renk değiştirip, köpüren dereden su içen köpek zehirlendi
320 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle 105 milyar dolar Türkiye'nin kasasında kalacak
320 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle 105 milyar dolar Türkiye'nin kasasında kalacak
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 2 vatandaşımız hayatını kaybetti
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 2 vatandaşımız hayatını kaybetti
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Al Nassr, Beşiktaşlı Adem Ljajic'i transfer etmek istiyor
Al Nassr, Beşiktaşlı Adem Ljajic'i transfer etmek istiyor
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
7 yaşındaki zihinsel engelli çocuk 5. kattan düştü
7 yaşındaki zihinsel engelli çocuk 5. kattan düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fatih Dönmez Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Sadri Alışık Merve Boluğur Sertab Erener
Spor Erol Bulut Caner Erkin Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Daha Fazla Tır Çocuk Otomobil Futbolcu
Şu an buradasınız: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü görevine başlayan Prof. Dr. Alpaslan Ceylan... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 10:25:53. #1.14#
title