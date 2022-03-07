Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ndeki kermeste Türk mutfağından yemekler sunuldu - Haberler

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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ndeki kermeste Türk mutfağından yemekler sunuldu

AA, Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ndeki kermeste Türk mutfağından yemekler sunuldu

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde (KTMÜ) Türk mutfağından yemeklerin beğeniye sunulduğu kermes düzenlendi.

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi'nde (KTMÜ) Türk mutfağından yemeklerin beğeniye sunulduğu kermes düzenlendi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörlüğünün katkılarıyla ve Türk eğitim kurumların katılımıyla kermes gerçekleştirildi.

Türk mutfağından çeşitli yemeklerin satışa sunulduğu kermese gelen ziyaretçiler, Türk yemeklerine yoğun ilgi gösterdi.

Kermesten elde edilecek gelirin, Bişkek Onkoloji Çocuk Hastanesine ve ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışlanacağı belirtildi.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

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