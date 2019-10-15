Kırgızistan Türk Konseyi ülkeleriyle ekonomik iş birliğini geliştirmek istiyor

15.10.2019 13:26

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Türk dünyasından ülkelere kapılarının her zaman açık olduğunu belirterek, "Türk Konseyi üyesi ülkelerle ekonomik iş birliğini geliştirmek istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde düzenlenen "Küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimi" konulu Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7'nci Zirvesi'nde konuştu.

Türk Konseyi ülkeleri arasındaki ticaret, ekonomik ve yatırım iş birliği potansiyelinin artırılması gerektiğinin altını çizen Ceenbekov, "Kırgızistan, Türkiye, Kazakistan ve Özbekistan ile birçok alanda iş birliği yapıyor. Azerbaycan ve Macaristan ile ortak girişimciliğin geliştirilmesine ilgi duyuyoruz." diye konuştu.

Ceenbekov, Kırgızistan'ın kapılarının her zaman Türk ülkelerinden ortaklara açık olduğunun altını çizerek, "Türk Konseyi ülkelerinin toplam gayrisafi yurt içi hasılası yaklaşık 1,5 trilyon dolar. Bu nedenle, ortak ekonomik fırsatlardan tam olarak yararlanmalıyız. Türk Konseyi üyesi ülkelerle ekonomik iş birliğini geliştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkesinin dönem başkanlığında, Türk Konseyi'ni daha da geliştirmek, verimli iş birliğini ve devletler arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmek için her türlü çabanın sarf edildiğini vurgulayan Ceenbekov, Özbekistan'ın Türk Konseyi'ne tam üye olduğunu, Macaristan'ın Türk Konseyi'nden gözlemci statüsü kazandığını ve yine Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de ofis açıldığını, Türk Yatırım ve Entegrasyon Fonu Konsepti'nin kabul edildiğini ve Türk Ticaret Odası İstanbul Ofisinin hizmete girdiğini anlattı.

Türk Konseyi 7. Zirvesi'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Kurucu Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in yanı sıra gözlemci sıfatıya Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkmenistan Başbakan Yardımcısı Purli Agamıradov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev katıldı.

Kaynak: AA