Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmaların ardından iki ülkenin liderleri ilk kez bir araya geldi
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Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmaların ardından iki ülkenin liderleri ilk kez bir araya geldi

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmaların ardından iki ülkenin liderleri ilk kez bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında nisanda yaşanan çatışmaların ardından iki ülkenin liderleri ilk kez bir araya geldi.

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında nisanda yaşanan çatışmaların ardından iki ülkenin liderleri ilk kez bir araya geldi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, resmi ziyaret için gittiği Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü.

Rahman'ın Caparov'u Duşanbe'deki Millet Sarayı'nda resmi törenle karşılamasının ardından iki lider baş başa görüştü.

Tacikistan'ın Caparov'un ülkeye yaptığı resmi ziyarete büyük önem verdiğini belirten Rahman, "Tacikistan ve Kırgızistan çok taraflı yapıcı etkileşim halindedir, sizinle ilişkilerimizin tüm yelpazesinin durumunu ve beklentileri konuşmaya hazırız." dedi.

"28-30 Nisan iki ülke halkları için zorlu tarihi sınav ve ıstırap günleri oldu"

Davet için Rahman'a teşekkür eden Caparov, bu yıl 28-30 Nisan'da yaşanan trajik olaylardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek "28-30 Nisan iki ülke halkları için zorlu tarihi sınav ve ıstırap günleri oldu." ifadesini kullandı.

Kardeş Kırgız ile Taciklerin her zaman iyi komşuluk ve dostane ilişkilerini sürdürdüğüne dikkati çeken Caparov, "Her iki tarafın da gelecekte bir silahlı çatışmanın tekrarına izin vermemesi gerektiğini vurgulamak istiyorum." dedi.

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışma

Kırgızistan-Tacikistan sınırında bulunan Golovnoy su dağıtım şebekesini kontrol etme konusunda 28 Nisan'da yaşanan gerginlik, 29 Nisan'da iki ülke halkının birbirini taşlamasıyla devam etmiş, olay iki ülke sınır birliklerinin devreye girmesiyle çatışmaya dönüşmüştü.

İkisi çocuk, üçü asker 36 Kırgız sivilin hayatını kaybettiği, 154 kişinin yaralandığı çatışmalarda, Tacikistan tarafında da 19 kişi yaşamını yitirmiş, 90'dan fazla kişi yaralanmıştı.

Kırgızistan tarafında çok sayıda ev ve benzin istasyonu, bir okul, iki kafe, sekiz bakkal, bir sınır karakolu, bir yangın kurtarma karakolu kullanılamaz hale gelmişti.

Kırgızistan ile Tacikistan arasında diplomatik girişimler sonucunda "ateşkes" ilan edilmişti.

Caparov, çatışmada ölenlerin anısına 1-2 Mayıs'ta ulusal yas ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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