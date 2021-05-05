Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı arttı
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Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı arttı

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında 29 Nisan'da çıkan çatışmalarda ölen Tacikistan vatandaşının sayısının 19'a yükseldi.

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında 29 Nisan'da çıkan çatışmalarda ölen Tacikistan vatandaşının sayısının 19'a yükseldi.

Tacikistan'ın kuzeyindeki Sughd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara nehrindeki su kaynağının kullanımı ile ilgili anlaşmazlık yaşayan iki ülke halkı arasındaki taşlı kavga 29 Nisan'da çatışmaya dönüşmüştü. Çatışmalarda Kırgızistan'da can kaybı 36, Tacik taraftan 8 olarak açıklanmıştı. Çatışmalarda her iki taraftan onlarca kişi yaralanmıştı. Tacikistan medyası yetkililere dayandırdığı haberlerde, çatışmalarda hayatını kaybeden Tacikistan vatandaşlarının sayısı 19'a, yaralı sayısı ise 88'e yükseldiği duyurdu.

Öte yandan Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti, çatışmaların yaşandığı Kırgızistan-Tacikistan sınırında durumun istikrarlı olduğunu açıkladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, çatışmalarda ateşe verilen sınırdaki Kırgız köylerinin yeniden inşa edilmesi ve geliştirilmesini öngören kararnameyi imzaladı.

Sınırdaki çatışma

29 Nisan'da Tacikistan'ın kuzeyindeki Sughd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara nehrindeki su kaynağının kullanımı ile ilgili anlaşmazlık yaşayan iki ülke halkı arasındaki taşlı kavga çatışmaya dönüşmüştü. İki ülke yetkilileri, yaptıkları görüşmelerin sonucunda aynı gün yerel saatle 20.00'da ateşkes uygulanmasında ve her iki ülke askerlerinin sınırdan çekilmesinde anlaşmış, çatışma gece 00.00 sıralarında durdurulmuştu. Ancak 30 Mayıs'ta Tacik askerlerinin ateşkesi ihlal etmesi üzerine çatışma bölgesinde tansiyon yeniden yükselmişti. 1 Mayıs'ta iki ülke Ulusal Güvenlik Komite başkanları gerçekleştirdikleri görüşmede bir kez daha çatışmaların durdurulması ve her iki ülke askerlerinin sınırdan çekilmesinde uzlaşmış çatışmalara son verilmişti. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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