Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 13'e, yaralı sayısı 134'e yükseldi
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Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 13'e, yaralı sayısı 134'e yükseldi

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 13'e, yaralı sayısı 134'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki su dağıtım şebekesini kontrol etme nedeniyle dün meydana gelen silahlı çatışmada Kırgız tarafında ölü sayısı 13'e, yaralı sayısı 134'e yükseldi.

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki su dağıtım şebekesini kontrol etme nedeniyle dün meydana gelen silahlı çatışmada Kırgız tarafında ölü sayısı 13'e, yaralı sayısı 134'e yükseldi.

Kırgızistan basının bildirdiğine göre, çatışma sırasında Kırgızistan vatandaşı 134 kişi yaralandı, 3'ü asker 13 kişi yaşamını yitirdi, 13 binden fazla kişi tahliye edildi.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, dün akşam iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında askerlerin kışlalara geri dönmesi konusunda sağlanan uzlaşmanın ardından bölgedeki çatışma bilançosunu açıkladı.

Bakanlık, Kırgızistan tarafında 21 ev, 10 benzin istasyonu, bir okul, 2 kafe, 8 bakkal, bir sınır karakolu, bir yangın kurtarma karakolunda yangın çıktığı yönünde ilk tespitini yaptı.

Kırgızistan hükümeti, tüzel ve gerçek kişilerin talepleri üzerine bölgeye yardım ulaştırmak için kampanya başlattı.

Ağır durumdaki 25 yaralı Bişkek'e getirilirken Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev ve beraberindeki hekim heyeti, Batken bölgesinde yer alan hastanelerdeki yaralılara müdahale etmek için bölgeye intikal etti.

Bölgede çatışmanın sona erdirilmesi için görevlendirilen Başbakan Birinci Yardımcısı Artem Novikov'un başkanlığında kurulan çalışma grubu bölgede devlet organlarının koordinasyonunu sağladığı ifade edildi.

Öte yandan hükümet üyeleri, çatışmanın meydana geldiği Batken'deki son duruma ilişkin bir saat içinde basın toplantısı düzenlenmesi planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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