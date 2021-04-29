Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 3'e yükseldi
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Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 3'e yükseldi

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 3'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırgızistan-Tacikistan sınırında çıkan çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e, yaralıların sayısı 81'e yükseldi.

Kırgızistan-Tacikistan sınırında çıkan çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e, yaralıların sayısı 81'e yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında 1 çocuğun bulunduğu bildirildi.

Tacikistan'ın kuzeyindeki Sughd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara nehrindeki su kaynağı, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirmişti. Su kaynağının kullanımı konusunda sabah saatlerinde anlaşmazlık yaşayan iki ülke halkı arasındaki taşlı kavga çatışmaya dönüşmüştü. Çıkan olaylarda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

İki ülke arasında yapılan görüşmenin ardından taraflar insanların ölümüne ve yaralanmasına neden olan çatışmaların diplomatik müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulamış, yerel saatle 20.00'den itibaren ateşkes uygulanması ve askeri güçlerin geri çekilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Ateşkesin ardından Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki sınır bölgesinde çıkan çatışmalarda 1'i çocuk toplam 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 81 kişinin yaralandığını bildirdi.

Dün Kırgızistan'ın Tacikistan sınırındaki bir yerleşim yerinde Tacikistan vatandaşlarının tartışmalı bölgeye güvenlik kamerası yerleştirmeye çalıştığı, bunun üzerine iki ülke vatandaşları arasında taşlı kavga yaşandığı belirtilmişti.

Öte yandan Kırgızistan'ın Tacikistan ile yaklaşık 990 kilometre uzunluğunda sınırı bulunurken, tartışmalı sınır kesimleri nedeniyle iki ülke vatandaşları ve sınır muhafızları arasında zaman zaman silahlı çatışmalar yaşanıyor.

(Aliia Raimbekova/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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